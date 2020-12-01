استقالة رئيس بورصة طوكيو لتعطل التداولات مؤخراً

المصدر: البيان الإلكتروني

استقال رئيس بورصة طوكيو، متحملا مسؤولية تعطل التداولات في الآونة الأخيرة.

وتأتي استقالة ميياهارا كوئيتشيرو في أعقاب خلل أدى إلى انقطاع التعاملات ليوم كامل في الأول من أكتوبر.

وأعلن بيان الاستقالة أمس الاثنين كييوتا أكيرا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بورصات اليابان.

ودخلت الاستقالة حيز التنفيذ فورا، وسيتولى كييوتا المنصب في الوقت الراهن.

وتقول بورصة طوكيو إن الانقطاع كان بسبب مشكلة في الأجهزة وإخفاق في منظومة لحفظ النسخ الاحتياطية، وفق موقع (اليابان بالعربي).

ولطالما تعرضت مجموعة البورصات للانتقاد بسبب إخفاقها في الحيلولة دون وقوع الحادثة في وقت تريد فيه الحكومة إنشاء مركز مالي عالمي في اليابان.

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