أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية

المصدر: نيويورك-رويترز

تراجع المؤشر ستاندر اند بورز500 عند الفتح في بورصة وول ستريت اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور مؤشرات اقتصادية مهمة في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكن المؤشر القياسي يتجه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق لشهر نوفمبر.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 55.86 نقطة، أو 0.19 بالمئة، عند 29854.51 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 بمقدار 4.17 نقطة، أو 0.11 بالمئةإلى 3634.18 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.40 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 12224.25 نقطة.

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