تراجع غير متوقع لمبيعات المساكن المؤجلة في أمريكا

المصدر: واشنطن-د ب أ

أظهرت بيانات نشرت اليوم تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي على خلاف التوقعات.

وتراجع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر1% عن الشهر السابق إلى 9ر128 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 2% في المئة إلى 3ر130 نقطة خلال سبتمبر الماضي، بحسب البيانات المعدلة للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 1% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 2ر2% خلال سبتمبر الماضي وفقا للتقديرات الأولية.

ورغم التراجع غير المتوقع للمبيعات خلال الشهر الماضي، فإنها مازالت أعلى بنسبة 2ر20 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد إن «المبيعات المؤجلة للمساكن سجلت تراجعا صغيرا عن الشهر السابق لكنها مازال أعلى بكثير من المبيعات في أكتوبر من العام الماضي... سوق المساكن مازالت ساخنة وربما نبدأ رؤية تضرر القدرة على الشراء بسبب أسعار المساكن المرتفعة».

وتراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن في شمال شرق الولايات المتحدة بنسبة 9ر5% وفي الغرب الأوسط الأمريكي بنسبة 7ر0%، في حين زادت المبيعات في الجنوب بنسبة 1ر0% ولم تسجل تغييرا في الغرب.

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