رئيس بورصة طوكيو يستقيل بسبب تعطل النظام في أكتوبر

المصدر: طوكيو-رويترز

قالت الشركة المشغلة لبورصة طوكيو اليوم إن رئيس البورصة كويشيرو ميهارا سيتنحى عن منصبه بعد أن تسبب تعطل نظام البورصة في توقف التداول ليوم كامل الشهر الماضي، في واقعة لم يسبق لها مثيل أثارت استياء الهيئة التنظيمية المالية في اليابان.

وسيستقيل ميهارا، الرئيس التنفيذي لبورصة طوكيو، من منصبه وسيحل محله أكيرا كيوتا رئيس مجموعة بورصة اليابان المالكة لبورصة طوكيو.

واعتذر كيوتا في مؤتمر صحفي عن توقف الخدمة الذي وصفه بأنه «إزعاج كبير».

وقالت الهيئة التنظيمية المالية في اليابان إنها أصدرت أمرا لتحسين الأعمال لكل من بورصة طوكيو ومجموعة بورصة اليابان بعد توقف التداول.

وألقى هذا الانقطاع في الأول من أكتوبر تشرين الأول بظلاله على مصداقية البورصة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا التحول الرقمي كألوية قصوى، كما أضعفت هذه الواقعة آمال طوكيو في تعزيز مكانة البلاد كمركز مالي عالمي.

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