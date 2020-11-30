22 % زيادة عدد ركاب الطائرات في أمريكا

المصدر: واشنطن-د ب أ

أظهرت بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية المنشورة اليوم، ارتفاع عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة أمس إلى 18ر1 مليون راكب بزيادة نسبتها 22% عن العدد المسجل أول أمس.

في الوقت نفسه جاء عدد الركاب أمس أقل بنسبة 61% عن اليوم نفسه من العام الماضي والذي سجل 88ر2 مليون راكب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع بنسبة 3ر4% عن المتوسط اليومي في الأسبوع السابق.

وبلغ متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأسبوع المنتهي أمس 917490 راكبا مقابل 34ر2 مليون راكبا خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي.

وتراجع عدد ركاب شركة ساوث ويست أير بنسبة 12% سنويا في حين تراجع عدد الركاب لدى شركة أمريكان أير بنسبة 48% وركاب شركة آي.أيه.جي بنسبة 61% سنويا.

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