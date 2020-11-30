مستوى تاريخي لتداولات بورصة الكويت بعد الانضمام إلى مؤشرات«إم.إس.سي.آي»

المصدر: الكويت-رويترز

قالت هيئة أسواق المال الكويتية إن قيمة تداولات البورصة بجلسة اليوم البالغة 961.6 مليون دينار (3.15 مليار دولار) تمثل «مستوى تاريخيا» بما يرجع في الأساس إلى تدفق أموال المستثمرين المتتبعين لمؤشرات إم.إس.سي.آي.

وفي 11 نوفمبر، قررت إم.إس.سي.آي، أكبر شركة لمؤشرات الأسواق في العالم، تصنيف مؤشرات الأسهم الكويتية في فئة الأسواق الناشئة بدلا من المبتدئة، في خطوة كان من المنتظر أن تجذب ملياري دولار على الأقل من تدفقات الاستثمارات الخاملة.

وقالت إم.إس.سي.آي في حينها إن سبع أوراق مالية كويتية ستُضاف إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بوزن إجمالي 0.58 بالمئة وإن الكويت ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة بعد إغلاق جلسة 30 نوفمبر، في حين سيكون حذف الأوراق المالية الكويتية من مؤشر الأسواق المبتدئة 100 تدريجيا على مدار خمس مراجعات متتالية.

وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم استكمال جهودها في الإشراف على تنفيذ دخول الأسهم الكويتية في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في بيان صحفي منفصل اليوم إن هذه الخطوة «أسهمت وستسهم في تعزيز موقع اقتصادنا الوطني على خارطة الاستثمار العالمي، كما أنها ستسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية بيئتنا الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية».

كانت الخطوة متوقعة في الأساس في مايو أيار لكنها تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19. وكانت إم.إس.سي.آي أعلنت عن التصنيف الجديد للكويت أواخر العام الماضي.

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