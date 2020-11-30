78 مليون دولار خسائر مطارات ماليزيا في الربع الثالث

المصدر: كوالالمبور-د ب أ

أعلنت شركة «ماليزيا أير بورتس هولدنجز» الماليزية لتشغيل المطارات اليوم الاثنين تسجيل خسائر صافية خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 7ر319 مليون رينجت (5ر78 مليون دولار) مقابل أرباح صافية قدرها 9ر197 مليون رينجت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار تدهور نشاط قطاع الطيران في العالم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صافي خسائر مساهمي «ماليزيا أيربورتس» بلغ خلال الربع الثالث 14ر20 سن للسهم الواحد (الرينجت يتكون من 100 سن).

في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات المطارات الماليزية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 71% سنويا إلى 7ر396 مليون رينجت.

وبحسب وكالة بلومبرج فإن 12 محللا يوصون بشراء سهم الشركة مقابل 4 يوصون بالاحتفاظ به و3 يوصون ببيعه.

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