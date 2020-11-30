44 مليار دولار صفقة اندماج «إس أند بي» و«آي.إتش.إس ماركيت»

المصدر: واشنطن - د ب أ

اتفقت شركتا الاستشارات والبيانات المالية والاقتصادية الأمريكية إس أند بي جلوبال، والأمريكية البريطانية آي.إتش.إس ماركيت، على الاندماج في صفقة تبادل أسهم بالكامل بقيمة نحو 44 مليار دولار منها 8ر4 مليارات دولار في صورة ديون صافية.

ووفقاً لشروط الصفقة ستتم مبادلة كل سهم من أسهم آي.إتش.إس ماركيت بـ 2838ر0 سهم من أسهم إس أند بي جلوبال. وعند إتمام الصفقة سيستحوذ مساهمو إس أند بي جلوبال على 75ر67% من أسهم الكيان الجديد، في حين ستكون حصة مساهمي آي.إتش.إس ماركيت حوالي 25ر32% من أسهم الكيان الجديد.

كانت القيمة السوقية لشركة آي.إتش.إس ماركيت في ختام تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي 9ر36 مليار دولار.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2021.

يذكر أن شركة آي.إتش.إس ماركيت تأسست عام 2016 من خلال اندماج شركتي آي.إتش.إس وماركيت ليمتد ومقرها حالياً في لندن.

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