1.67 تريليون ريال الاحتياطيات السعودية في الدول الخارجية

المصدر: الرياض- د ب أ

بلغت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج نهاية شهر أكتوبر 2020 حوالي 1.674 تريليون ريال مقارنة مع 1.678 تريليون ريال نهاية سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» الصادرة اليوم، أن الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج زادت من 1.053 تريليون ريال نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.077 تريليون ريال نهاية أكتوبر.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي «ساما»: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، التي تشكل القيمة الأكبر لهذه الاحتياطيات.

وكان الدعم الرئيس من بند «الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج» الذي ارتفع بنسبة 2.3% في المئة «24.1 مليار ريال»، ليبلغ 1.078 تريليون ريال الشهر الماضي، مقابل 1.054 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.4% من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج في نهاية أكتوبر بنسبة 8.7% بما يعادل 159.9 مليار ريال، بعد أن كانت 1.83 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.

وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار «150 مليار ريال» من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائياً خلال مارس وأبريل الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.

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