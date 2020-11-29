104 مليارات يورو إيرادات متوقعة لموسم عيد الميلاد في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

توقع اتحاد شركات التجارة في ألمانيا (اتش دي إي) أن ترتفع إيرادات القطاع في موسم عيد الميلاد خلال شهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 1.2% إلى 104 مليارات يورو. وفي المقابل تتوقع أكثر من نصف الشركات تراجع عدد العملاء والإيرادات في الشهر المقبل بسبب تمديد الإغلاق الجزئي.

وقال شتيفان جنت، الرئيس التنفيذي للرابطة إن الناس «يشترون أيضاً في أزمة كورونا الكثير من هدايا عيد الميلاد، لكنهم يكثرون من الشراء عبر الإنترنت أكثر من المعتاد»، ونوه إلى أن من المتوقع أن ترتفع إيرادات التجارة عبر الإنترنت بمقدار الثلث.

ويساور العديد من المحلات التجارية في قلب المدن الألمانية، القلق على مستقبلها بسبب تداعيات أزمة كورونا، وقال جنت إن «النظرة المستقبلية لتجارة عيد الميلاد في عام كورونا هذا، سيئة على نحو مزعج ولاسيما للعديد من المحلات التجارية في قلب المدن وبالأخص محلات الموضة».

وأسفرت نتائج استطلاع أجرته الرابطة أن 45% من المحلات التجارية الموجودة في قلب المدن ترى أن وجودها التجاري مهدد بسبب جائحة كورونا والتدابير المضادة لها، واتسمت نظرة 62% من هذه المحلات بالتشاؤم حيال سير بقية موسم عيد الميلاد هذا العام.

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