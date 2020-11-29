2.8 تريليون دولار صناديق الاكتتاب الصينية

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لإدارة الأصول تسجيل صناديق الاكتتاب العام الصينية 2.78 تريليون دولار، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وسجل إجمالي حجم الأصول التي تديرها هذه الصناديق زيادة بنسبة 2.87 %، مقارنة بما سجله في نهاية سبتمبر الماضي.

وحتى نهاية الشهر الماضي، تم تشغيل إجمالي 7682 صندوقاً للاكتتاب العام من قبل كيانات إدارة الصناديق في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الجمعية إلى أن صناديق الاكتتاب العام تم تشغيلها من قبل 131 شركة لإدارة الصناديق، منها 87 شركة محلية والباقية مشاريع مشتركة.

وتباطأ توسع أعمال إدارة الأصول في الصين في السنوات الأخيرة، مع تشديد الرقابة من قبل الإدارات ذات الصلة للحد من المخاطر الناجمة عن منتجات إدارة الثروات.

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