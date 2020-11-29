العراق يستبعد طلب إعفاء من اتفاق «أوبك+»

المصدر: بغداد-وكالات

قال إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي إن العراق لن يطلب من منظمة أوبك إعفاء من اتفاق تقليص الإنتاج مضيفة أنه يتوقع وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل في بداية 2021.

وأضاف أن التزام الأعضاء بالاتفاق سيسهم في دعم أسعار النفط وإن بغداد لا تسعى لإعفاء خشية حدوث تراجع جديد في أسعار الخام.

وأفاد بأن استمرار التزام الدول المنتجة للنفط الخام بقرار خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها قبل أشهر سيحقق التوازن وإعادة الاستقرار لأسعار النفط في السوق العالمية.

وذكر وزير النفط العراقي في حوار مع صحيفة محلية، أن التزام العراق والمنتجين الكامل بمحددات اتفاق تحالف «أوبك بلس» هدف إلى إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية.

وقال إن «نتائج اتفاق خفض الإنتاج كانت إيجابية ومؤثرة نسبيا رغم تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات البلدان المنتجة والصناعية، وهناك حرص من البلدان المنتجة للنفط الخام على الالتزام بمحددات خفض الإنتاج، والذي من شأنه الحفاظ على سعر برميل النفط».

وأضاف أن تأكيد الالتزام بقرار خفض الإنتاج«يسهم في ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي إلى مستويات معينة».

وقال الوزير إن لدى العراق مساع «لإبرام أول صفقة بيع بالدفع المسبق للنفط الخام بحدود 48 مليون برميل شهريا بالأسواق العالمية».

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