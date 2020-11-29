مفاوضات بريكست تدخل أسبوعها الأخير

المصدر: لندن - د ب أ

ذكر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب أن بلاده والاتحاد الأوروبي يدخلان «الأسبوع الأخير أو نحو ذلك» من مفاوضات التجارة «المهمة» لما بعد انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست).

ومع انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست، خلال شهر أو أكثر قليلاً، أشار راب إلى أن المفاوضات ربما تصل قريباً إلى نتيجة.

غير أنه دعا الاتحاد الأوروبي لقبول «النقطة المبدئية» حول مصايد الأسماك، التي تعتبر حتى الآن نقطة خلاف رئيسية للتوصل إلى اتفاق.

وبسؤاله عما إذا كان اتفاق محتمل ربما ينهار بسبب تلك القضية، أضاف راب «أعتقد أنه من المهم أن يعي الاتحاد الأوروبي النقطة المبدئية».

وأضاف راب «إذا أظهروا الواقعية والنوايا الحسنة.. اللتين اتسمت بهما المحطة الأخيرة من المفاوضات - ويقيناً أبدينا مرونتنا، وأعتقد أنه سيكون هناك اتفاق».

يذكر أنه بعد شهور من الجمود، ذكرت بروكسل ولندن أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن الجانبين مختلفان بشأن قواعد الصيد في مياه الاتحاد الأوروبي، واللوائح المتعلقة بالمنافسة والحوكمة.

واستؤنفت المفاوضات المباشرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس، حول اتفاق تجاري بينهما في محاولة أخيرة للوصول إلى الاتفاق المرتقب مع بقاء خمسة أسابيع فقط قبل انتهاء علاقتهما الحالية.

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