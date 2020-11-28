«اللقاحات الجديدة» تُفقد الذهب 37 دولاراً

المصدر: لندن - وكالات

هبطت أسعار الذهب بنحو 37 دولاراً خلال تعاملات أمس، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التفاؤل بشأن تطوير لقاحات فيروس «كوفيد 19».

ويعقد المستثمرون آمالاً قوية على اللقاحات المعلنة من جانب ثلاث شركات مؤخراً لمواجهة الوباء وانتقال العدوى. وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير بأكثر من 1.4% أو ما يعادل 26 دولاراً إلى 1785.30 دولاراً للأوقية، ويتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهرين.

حيث تراجع خلال الأسبوع الماضي 3%، كما سيكون الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي. كما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بأكثر من 2% أو 37 دولاراً إلى 1778.85 دولاراً للأوقية، كما هبطت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة تزيد عن 3.9% إلى 22.55 دولاراً للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بأكثر من 1.7% أو 17 دولاراً إلى 948.91 دولاراً للأوقية، وتراجع سعر البلاديوم الفوري 1.2% أو 29 دولاراً إلى 2360.32 دولاراً للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة بأكثر من 0.1% إلى 91.867 نقطة.

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