مؤشر الخوف للأسهم الأمريكية يتراجع أدنى 20 نقطة منذ فبراير

المصدر: نيويورك - وكالات

تراجع مؤشر الخوف للأسهم الأمريكية أدنى 20 نقطة لأول مرة منذ شهر فبراير خلال تعاملات اليوم، مع إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة.

وجاء ذلك مع مكاسب قوية في «وول ستريت»، حيث استهلت كافة المؤشرات الثلاثة الجلسة داخل النطاق الأخضر على خلفية آمال توفير لقاحات محتملة ضد الوباء في أقرب وقت ممكن.

وتجاوزت مكاسب مؤشر «داو جونز» الصناعي 70 نقطة في بداية التداولات قبل أن يعزز اتجاهه الصعودي ويعاود الارتفاع أعلى حاجز 30 ألف نقطة لفترة وجيزة.

ويرصد مؤشر الخوف حركة التذبذب في ستاندرد آند بورز 500، فيما يشير هبوطه للتفاؤل بين صفوف المستثمرين حيال الأسهم الأمريكية.

وتراجع مؤشر «في آي إكس» إلى 20.79 نقطة، بانخفاض 2.2%، بعد أن استهل الجلسة عند 19.51 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.3% ليصل إلى 3641 نقطة.

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