مطارات أوروبا تحتاج أعواماً لتحقيق أرباح 2019

المصدر: تورونتو -د ب أ

كتب رويال بنك أوف كندا في مذكرة لعملائه إن حركة السير في المطارات الأوروبية من المتوقع أن تعود إلى 90 % من مستويات عام 2019 بحلول عام 2022 وأن تطابقها بحلول عام 2024 أو 2025، وسيظل بعض المطارات بحاجة لفترة أطول للعودة إلى مستويات الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين التي تم تحقيقها في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وذكر المحللان بالبنك ستيفاني داث ورويري كولينان أن أوروبا من المرجح أن تستغرق للتعافي وقتاً أطول من الصين، في حين أن المطارات الرئيسية يجب أن تتعافى بشكل أسرع.

وتكررت التوقعات بتحقيق شركة المطارات والملاحة الجوية الإسبانية أداء ضعيفاً وكذلك بالنسبة لمطار فيينا الدولي، كما هو الحال لدى شركة إدارة مطار فرانكفورت التي ستتأثر بتخفيضات السعة في شركة طيران لوفتهانزا.

يشار إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل كبير على قطاع الطيران بسبب فرض قيود السفر وتراجع الطلب بين المسافرين،ما خفض كثيرًا من عائدات شركات الطيران، وأجبر العديد منها على تسريح موظفيها أو إعلان إفلاسها.

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