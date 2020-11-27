أسرع وتيرة ارتفاع شهرية لأرباح الشركات الصناعية الصينية في 9 سنوات

المصدر: بكين - وكالات

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر السادس على التوالي خلال أكتوبر، في علامة على تزايد زخم التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الجمعة، ارتفاع الأرباح الصناعية 28.8% خلال أكتوبر على أساس سنوي، مسجلة أسرع وتيرة شهرية في حوالي تسع سنوات، وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، زادت الأرباح 0.7%.

ولكن حذر الاقتصادي بالمكتب تشو هونج، من أن أرباح الشركات الصناعية قد تتعرض لضغوط في المستقبل، حسبما ذكرت «بلومبرج».

بينما تراجعت الأرباح في الشركات الصناعية المملوكة للدولة 7.5% خلال الأشهر العشرة الأولى هذا العام على أساس سنوي، بينما نمت أرباح الشركات الخاصة 1.1%.

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