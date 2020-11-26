ديزني تعتزم شطب 32 ألف وظيفة في 2021

المصدر: نيويورك - د ب أ

تخطط شركة والت ديزني، لشطب 32 ألف وظيف في النصف الأول من السنة المالية 2021، وذلك في وقت تكافح فيه شركة الإعلام والترفيه العملاقة، للعمل في ظل جائحة «كورونا».

وفي تقرير للجنة السندات المالية والبورصة، توقعت الشركة أن يكون الشطب في قطاعات المتنزهات والإنتاج وغيرها.

وإضافة إلى ذلك، أصبح نحو 37 ألف عامل، لم يتقرر إنهاء عملهم، في إجازة من الثالث من أكتوبر، وذلك نتيجة تداعيات جائحة «كورونا» على الأعمال. وأرجعت الشركة القرار الأخير، إلى مناخ الأعمال المتقلب.

وكانت الشركة أعلنت نهاية سبتمبر، عزمها شطب 28 ألف وظيفة في مدن الملاهي في الولايات المتحدة، وأرجعت هذا إلى تقليص الأعداد المسموح لها بزيارة مدن الملاهي، من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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