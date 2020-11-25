3.6 ملايين موظف في ألمانيا غير راضين عن ساعات عملهم

المصدر: فيسبادن - د ب أ

كشفت إحصائيات رسمية أن هناك حوالي 3.6 ملايين موظف في ألمانيا شعروا بعدم رضا العام الماضي عن عدد ساعات عملهم، إما لأنها أقل مما يرغبون أو أكثر مما يريدون.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس، أن 2.1 مليون شخص أعربوا عن رغبتهم في زيادة ساعات عملهم مقابل الحصول على أجر أعلى. وبحسب البيانات التي استند فيها المكتب إلى التعداد الصغير للسكان لعام 2019، أراد هؤلاء زيادة عدد الساعات الأسبوعية لعملهم التي تبلغ في المتوسط 29.3 ساعة بمقدار 10.3 ساعات.

وفي المقابل، كان هناك ما يقرب من 1.5 مليون شخص يريدون أن يخفضوا عدد ساعات عملهم. وارتفع عدد هؤلاء بمقدار 48 ألف مقارنة بالعام السابق. وبحسب البيانات، فإنهم يريدون تقليص عدد ساعات عملهم الأسبوعية التي تبلغ في المتوسط 41.5 ساعة بمقدار 10.7 ساعات.

يرغب معظم الموظفين بدوام جزئي في العمل لساعات أكثر. وتزيد نسبة النساء هنا عن الرجال. وفي المقابل، يرغب الأشخاص الذين لديهم وظائف بدوام كامل في خفض عدد ساعات عملهم. ولم يظهر المسح بعد كيف انعكس الركود الاقتصادي في أزمة «كورونا» على رغبات الموظفين بشأن عدد ساعات العمل.

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