داو جونز يتخطى 30 ألف نقطة للمرة الأولى بفضل تطورات اللقاح ونقل السلطة لبايدن

المصدر: نيويورك ـ رويترز

ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس واخترق المؤشر داو جونز الصناعي مستوى الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى، إذ بات المستثمرون يتوقعون تعافياً اقتصادياً في 2021 بفضل التقدم صوب لقاح لفيروس كورونا وإعطاء الضوء الأخضر لانتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.

شملت المكاسب جميع القطاعات الأحد عشر الرئيسية للمؤشر ستاندرد أند بورز 500، لتصعد الأسهم الحساسة للاقتصاد مثل الشركات المالية والمواد والطاقة، في حين سجل القطاع الصناعي مستوى قياسياً مرتفعاً.

تدعمت المعنويات هذا الأسبوع بعزم بايدن ترشيح الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وهو ما قد يصب التركيز على جهود معالجة التفاوتات الاقتصادية الآخذة بالاتساع.

وقال روس مايفيلد، محلل إستراتيجية الاستثمار في بيرد، «انحسرت الضبابية بعض الشيء على جبهة الانتخابات، والسوق تبدو مرحبة للغاية بخبر يلين، واليوم يبدو كأحد تلك الأيام التي يرتفع فيها كل شيء».

«إذا كان هناك درس مستفاد من 2020 فهو أن لأسواق الأسهم قدرة هائلة على تجاوز الأخبار السيئة متى لاحت شمس في الأفق».

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 454.57 نقطة بما يعادل 1.54% ليصل إلى 30045.84 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 57.82 نقطة أو 1.62% مسجلاً 3635.41 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 156.15 نقطة أو 1.31% إلى 12036.79 نقطة.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% أمس إلى 1811 دولاراً للأوقية (الأونصة) وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أيضاً 0.2% إلى 1808.80 دولارات.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع الذهب أكثر من 18 بالمئة هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالمياً.

وقال جولدمان ساكس إن الأسعار ينبغي أن ترتفع مجدداً «مع ظهور مزيد من الدلائل على التضخم».

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