بريطانيا تصدر لائحة بالوجهات الآمنة للعطلات دون الحاجة للحجر بينها الإمارات

المصدر: إعداد - فاتن صبح

مع انحسار موجة الإقفال العام والحجر ورفع القيود عن إجراءات السفر والتنقل، بات بإمكان البريطانيين تحديد وجهاتهم والانطلاق مجدداً في رحلات شريطة ألا تكون لديهم أية عوارض على الإصابة ب"كوفيد 19" أو يعيشون فترة عزلة.

وقد وسعت السلطات البريطانية المعنية أطر "اللائحة الآمنة" وأضافت مؤخراً 10 دول أخرى لا يحتاج العائدون منها للخضوع لفترة حجر.

وتضمنت اللائحة بحسب موقع "لانكس لايف": الإمارات العربية المتحدة، وإقليم أنغويلا، أرخبيل أنتيغوا وبارابودا، أستراليا، جزر الأزور، البحرين، باربادوس، برمودا، المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية، إقليم المحيط الهندي البريطاني، جزر العذراء البريطانية، بروناي، كمبوديا، جزر الكناري، جزر كايمان، جزر القنال الإنكليزي، تشيلي، كوبا، دومينيكا، إستونيا، جزر فوكلاند، جزر فارو، فيجي، فنلندا، جبل طارق، الجزر اليونانية: كورفو، وكريت، وكوس، رودس، وزاكينثوس، وغرينلاند، وغرناطة، وهونغ كونغ، وإيسلندا، وإيرلندا، وجزيرة مان، والابان ولاوس، ولاتفيا، وماكاو، وماديرا، وماليزيا، والمالديف، وموريشيوس، ومونتسرات، وكاليدونيا الجديدة، ونيوزيلندا، والنروج، وجزر بيتكيرن وهيندرسن ودوسي وأيونو ، وسيشيل، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وجورجيا الشمالية، وجزر سندويش الجنوبية، وسانت بارثيليمي، وسانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كوتا، وسانت كيتس ونافيس وسانت لوتشيا، وسان بيار وميكيلون، وسانت فينسنت والغرينادين، وتايوان وتايلندا، وجزر توركس وكايكوس، وفيتنام.

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