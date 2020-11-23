وزير المالية السعودي يعلق على خبر إعادة النظر بضريبة القيمة المضافة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، يوم أمس الأحد، أنه «لا خطة حالياً لإعادة النظر في سياسة ضريبة القيمة المضافة في السعودية».

وقال الجدعان إن المملكة قدمت مبادرات بأكثر من 200 مليار ريال لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وجاءت تصريحات الجدعان رداً على كلام وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، الذي قال لمح يوم الخميس الماضي بأن المملكة ربما ستعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء جائحة فيروس كورونا المستجد. واصفاً قرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها في وقت سابق من العام الحالي بأنه كان "مؤلما".

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في مايو الماضي عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020.

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