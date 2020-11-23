دراسة عن تطلعات الشباب السعودي تجاه قطاع السياحة والضيافة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، نتائج دراسة مهمة شملت أكثر من 850 مقابلة شخصية حول تطلعات الشباب السعودي وأولياء أمورهم تجاه قطاع السياحة والضيافة.

ومن أبرز نتائج الدراسة، إقرار الشباب السعودي وأولياء أمورهم بالدور الذي سيلعبه قطاع السياحة والضيافة في تنويع اقتصاد المملكة.حيث يعتقد ثلثاهم (69٪) وستة من كل عشرة أشخاص (59٪) أن هذا القطاع سيصبح أكثر أهمية للاقتصاد السعودي في السنوات العشر القادمة. وهم متفائلون بأن هذه الأدوار ستكون محفزاً رئيسياً لتوظيف المواطنين السعوديين، حيث يعتقد أكثر من ثلثي الشباب السعودي (69٪) أن التوسع في قطاع السياحة والضيافة سيسهم في توفير الوظائف للمواطنين السعوديين.

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