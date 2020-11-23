المدينة المنورة توقع عقداً لإنشاء منطقة ترفيهية باسم بوليفارد يو ووك

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت في المدينة المنورة أمس الأحد أولى الخطوات الفعلية لإنشاء منطقة تجارية وترفيهية تحمل اسم "بوليفارد" على غرار بوليفارد العاصمة الرياض.

وكشفت أمانة المدينة المنورة، في بيان لها أمس الأحد، عن توقيعها عقدا استثماريا جديدا مع إحدى الشركات الخاصة، لإنشاء وتشغيل المنطقة الجديدة، بعد طرحها للاستثمار في يوليو الماضي، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد في غضون 14 شهرا.

ويقع المشروع الذي يحمل اسم "بوليفارد يو ووك" على مساحة تتجاوز 152 ألف متر مربع .

ويتضمن المشروع وفقاً لصحيفة الرياض إنشاء وتشغيل "بوليفارد يو ووك"، وهي عبارة عن منطقة تجارية وترفيهية تتضمن بدورها 28 محلا تجاريا و32 مطعما للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصين للأماكن الترفيهية و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، ومنطقة لاستيعاب 2084 سيارة.

وسيكون المشروع منطقة مفتوحة في أغلب أجزائه، على غرار بوليفارد الرياض.

ومن المقرر أن يوفر البوليفارد الجديد والأول من نوعه في المدينة المقدسة قرابة 1500 فرصة وظيفية للشباب والشابات.

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