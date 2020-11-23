«غولد ميدال» التابعة لدناتا تتوسّع في سلطنة عُمان

المصدر: مسقط - البيان

وسّعت «غولد ميدال»، المتخصصة في مجال خدمات السفر بالشرق الأوسط ومقرها دبي، عملياتها في سلطنة عُمان من خلال شراكة مع الوكالات العمانية المتحدة للسفريات، التي تعد من أبرز وكالات السفر بالسلطنة.

ويأتي التعاون بين «غولد ميدال» والوكالات العمانية المتحدة للسفريات، التابعتين لمجموعة دناتا للسفريات، في إطار خطة التوسع المستمرة للمجموعة في جميع أنحاء المنطقة. وسوف يقوم وكلاء السفر في عُمان بترويج وبيع منتجات «غولد ميدال» وتقديم أفضل الخيارات للعملاء بالتزامن مع الاستئناف التدريجي للرحلات من وإلى السلطنة.

وقال راشد العوضي، نائب الرئيس الإقليمي - دناتا للسفريات: «سعداء لإطلاق غولد ميدال في عُمان. ويعكس إعلان اليوم سعينا الدائم إلى التوسع في أسواق المنطقة سريعة النمو. ومع تغير احتياجات ومتطلبات المسافرين، يكمن هدفنا والتزامنا في ضمان تجهيز شركائنا التجاريين في عُمان وجميع أنحاء العالم بأحدث التقنيات ووظائف الحجز عالية الجودة ومحتوى السفر الملائم، لكي يتجاوزوا توقعات ورغبات العملاء الجدد».

وتقدم «غولد ميدال» خدمات السفر الجوية والأرضية الشاملة في الشرق الأوسط. وتوفر الشركة أداة حجز شاملة ومتطورة عبر الإنترنت لمساعدة الوكلاء التجاريين على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

وأضاف: «وسّعنا أخيراً عروض «غولد ميدال» لتمكين الوكلاء من حجز السيارات والنشاطات في وقت يرتفع فيه الطلب على السفر». ويوفر فريق خدمة العملاء متعدد الجنسية في «غولد ميدال» دعماً تشغيلياً سلساً.

25 عاماً

وفّرت «غولد ميدال»، على مدى السنوات الـ25 الماضية، خدمات حجز الرحلات والإقامة الفندقية والعطلات وتأجير السيارات والجولات والرحلات القصيرة لوكلاء السفر المستقلين في وجهات مختلفة حول العالم، بما في ذلك مئات الوكلاء في الإمارات.

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