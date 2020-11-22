إنفستكورب تستثمر في منصة «إكسبرسبيز» بالهند

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس، أنها استثمرت في «إكسبرسبيز» Xpressbees، وهي منصة لوجستية شاملة في مجال التجارة الإلكترونية المباشرة في الهند. وتم الاستثمار بمشاركة مجموعة من المستثمرين المحليين والعالميين.

وأسس «إكسبرسبيز» عام 2015 رجل الأعمال أميتافا ساها وسوبام ماهيشواري، وهي من بين رواد السوق في لوجستيات التجارة الإلكترونية في الهند وتقدم خدمات عدة بما فيها التسليم بكل مراحله، والتتبع في الوقت الفعلي، وتحصيل المدفوعات، وخيارات معالجة الدفع. و«إكسبرسبيز» هي بصدد تحويل نفسها إلى شركة سلسلة إمداد شاملة مع «إكسبرس كارغو» و«بي إل 3» و«كروس بوردر لوجستيكس».

وتمتلك «إكسبرسبيز» حضوراً في أكثر من 2000 مدينة في الهند، ولديها قوة ارتكاز كبيرة مع أكثر من 1000 عميل عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والأدوية والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة والتصنيع والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية المعمرة. وتتعامل الشركة مع أكثر من مليونَي شحنة يومياً عبر شبكتها على امتداد البلاد.

وتتطلع إنفستكورب إلى العلامات التجارية الاستهلاكية ذات النمو السريع والتي تم تعزيزها من خلال والتكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء. وفي الهند، تستثمر الشركة في شركات السوق المتوسطة عبر القطاعات المرتبطة بالاستهلاك في كل أنحاء البلاد. وتستهدف إنفستكورب الفرص المتاحة عبر قطاعات التكنولوجيا الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا. وعلاوة على «إكسبرسبيز»، استثمرت الشركة في ثماني شركات. وينصب التركيز على استهداف رواد الأعمال الجدد الذين يوسعون نطاق الأعمال التجارية باستخدام نماذج الأصول الرأسمالية الخفيفة والأداء الإيجابي.

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