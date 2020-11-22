محكمة أمريكية تنصف أرامكو السعودية وترفض دعوى تعويض بـ 67.3 مليار ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أرامكو السعودية صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بتاريخ 17 نوفمبر 2020 برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية لولاية تكساس، فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار أمريكي (67,292,475,000 ريال سعودي).

وكان الطرف الثاني في القضية "ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني" قد رفعوا دعوى قضائية لتنفيذ قرار تحكيم مزعوم أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 1 يونيو 2018.

وتشير حيثيات القضية بحسب صحيفة "المال" السعودية إلى مطالبة الورثة بما يقارب 18 مليار دولار أمريكي، خاصة بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

والحُكم الصادر لصالح أرامكو السعودية هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة. ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على الشركة السعودية. وفي حال قرر المُدعون استئناف الحكم، فإن أرامكو ترى أن موقِفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

ونظرًا لصدور حكم في هذه القضية، فإن أرامكو لا تعتزم حاليًا اتخاذ أي إجراءات في هذا الخصوص. وستقوم بالإعلان لاحقًا عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

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