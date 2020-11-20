نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا في أكتوبر

المصدر: لندن - د ب أ

أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، بأن مبيعات التجزئة في البلاد سجلت نمواً يفوق التوقعات في أكتوبر الماضي، في إشارة إلى أن المستهلكين بدأوا يتسوقون مبكراً استعداداً لأعياد الميلاد هذا العام.

وارتفعت مبيعات التجزئة في أكتوبر بنسبة 1.2 % مقارنة بالشهر السابق عليه، في أعقاب زيادة نسبتها 1.4 % في سبتمبر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة بنسبة هامشية تبلغ 0.1%. يذكر أن أكتوبر هو سادس شهر على التوالي يشهد زيادة في حجم المبيعات في بريطانيا.

وفي حالة استثناء مبيعات وقود السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 1.3% في أكتوبر الماضي مقابل 1.5% في الشهر السابق عليه. كما ارتفعت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 3.1% ومبيعات متاجر المواد غير الغذائية بنسبة 1.9%.

وارتفع حجم المبيعات شاملة وقود السيارات الشهر الماضي بنسبة سنوية بلغت 5.8% بزيادة عن النسبة المسجلة في سبتمبر والتي بلغت 4.6%. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة نسبتها 4.2%.

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