صناعة الطيران الفرنسية مهددة بفقدان 40 ألف وظيفة بسبب «كورونا»

المصدر: باريس - د ب أ

صرح إيريك تابييه الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» للطيران أن صناعة الطيران الفرنسية ربما تفقد ما يقارب 40 ألف وظيفة بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وسوف تحتاج إلى دعم خلال السنوات المقبلة.

وقال تابييه خلال مؤتمر منتدى باريس للطيران، إن الأزمة أدت إلى انخفاض بنسبة 30 % في حجم الأعمال، وربما تؤثر على 90 ألف وظيفة، وهي الوظائف التي تخضع حالياً لنظام العطلات غير مدفوعة الأجر.

من جانبه، صرح ديرك هوك الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص لصناعات الدفاع والفضاء، بأن الشركات الأوروبية مهددة بشكل أكبر لخطر الاستحواذ عليها، مشيراً إلى اهتمام أطراف آسيوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوك قوله، إن فرنسا طبقت إجراءات أقوى لحماية الشركات مقارنة بألمانيا، مضيفاً أنه يتعين على أوروبا بذل المزيد لأن مخاطر الاستحواذ تزايدت خلال الأزمة.

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