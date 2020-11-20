الذهب بصدد مواصلة انخفاض أسبوعي بفعل مخاوف التحفيز

المصدر: نيويورك - رويترز

اتجهت أسعار الذهب نحو تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح «كوفيد 19» وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1866.28 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجع 1.1 % في الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 1867.90 دولاراً.

وفي خطاب إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة إن 455 مليار دولار مخصصة للخزانة بموجب قانون (كاريس) ستُتاح للكونغرس لإعادة تخصيصها. وانخفضت الأسهم العالمية عقب تصريحاته.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 23 % منذ بداية العام، مستفيداً بشكل أساسي من إجراءات تحفيز غير مسبوقة جرى الكشف عنها لتخفيف أثر الجائحة.

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