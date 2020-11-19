لاغارد: المركزي الأوروبي لن يفلس حتى لو تكبد خسائر

المصدر: فرانكفورت - رويترز

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لا يمكن «أن يفلس ولا أن تنفد منه الأموال» حتى وإن تكبد خسائر في سندات بعدة تريليونات يورو اشتراها بموجب برامجه التحفيزية.

وأضافت لاغارد رداً على سؤال من نائب إيطالي بالبرلمان الأوروبي: «باعتباره المُصدر الوحيد لأموال البنك المركزي المقومة باليورو، سيظل نظام اليورو قادراً دوماً على توليد سيولة إضافية على حسب الحاجة».

وتابعت تقول: «لذا، وبطبيعة الحال، فإنه لن يفلس أو تنفد منه الأموال. إضافة إلى ذلك، لن تُضعف أي خسائر مالية، في حال حدوثها، قدرتنا على السعي إلى استقرار الأسعار والحفاظ عليه».

ورداً على سؤال آخر، قالت لاغارد إنه لا يوجد أساس قانوني يلغي البنك المركزي الأوروبي بموجبه الديون الحكومية التي يملكها.

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