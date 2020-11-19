السعودية ستعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الخميس، إن السعودية ستعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ الوزير ماجد بن عبد الله القصبي مؤتمرا صحفيا أن قرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها في وقت سابق من العام الحالي كان "مؤلما".

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في مايو الماضي عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020.

وأضاف الوزير في كلمة خلال مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم، أن حماية المستهلك أولوية قصوى لدى الدولة ، ولن نسمح باستغلال ضعاف النفوس للتداعيات الاقتصادية.

وأضاف أن المملكة سطرت قصة نجاح في مواجهة جائحة كورونا.

وقال القصبي إن الدولة ستضرب بيد من حديد على يد كل مَن يتلاعب بالأسعار.

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