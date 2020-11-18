النفط يرتفع بفعل إرجاء محتمل من «أوبك» والآمال في لقاح

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط بفضل الآمال في أن ترجئ أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط، وبعد أن قالت فايزر إن لقاحها لمرض (كوفيد 19) أثبت فاعلية أكبر عما أعلنته من قبل.

وكان خام برنت مرتفعاً 64 سنتاً بما يعادل 1.5 % إلى 44.39 دولاراً للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 1% ليسجل 41.86 دولاراً.

وقفز كلا العقدين نحو دولار بعد أن قالت فايزر، إن النتائج النهاية للتجارب المتقدمة على لقاحها أظهرت فاعلية بنسبة 95%. كانت تلك النسبة أكثر من 90 % فيما أعلنته الشركة الأسبوع الماضي. ويوم الاثنين، قالت مودرنا إن البيانات الأولية للقاحها أظهرت أيضاً فاعلية بنحو 95 %.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، «أسعار النفط ترتفع ارتفاعاً متواضعاً بفعل الآمال في أن تقرر أوبك+ تأجيل زيادتها الإنتاجية المزمعة في يناير وبفضل الابتهاج الأحدث حيال اللقاح».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز