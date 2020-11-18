الدولار يهبط لليوم الخامس بفضل آمال اللقاح

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي منخفضاً إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، وسط هيمنة التطورات الإيجابية على صعيد التوصل إلى لقاح رغم تنامي حالات الإصابة بالفيروس وفرض قيود اقتصادية أشد في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

وأظهرت السوق بعض الشهية للمخاطرة، في ظل مكاسب للعملات التي ترتفع وسط أجواء التفاؤل مثل الجنيه الاسترليني والدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية.

وأعلنت فايزر أن النتائج النهائية للاختبارات المتقدمة على لقاحها لمرض «كوفيد19» أظهرت فعالية بنسبة 95 %، مما أشاع الارتياح في سوق أنهكتها الجائحة. وقبل ذلك كشفت موردنا عن بيانات أولية للقاحها تُظهر فعالية بنسبة 94.5 %.

وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1869 دولار، رغم عرقلة بولندا والمجر حزمة مالية حجمها 1.8 تريليون يورو (2.14 تريليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصاد الذي تعصف به جائحة «كوفيد19». في غضون ذلك، ارتفع الاسترليني 0.3 % إلى 1.3297 دولار في أعقاب تقرير لصحيفة صن بأن المفاوضين البريطانيين أبلغوا رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يتوقع اتفاق تجارة مع بروكسل أوائل الأسبوع المقبل.

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