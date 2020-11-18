نمو أرباح «ميرسك» العملاقة للشحن في الربع الثالث

المصدر: كوبنهاغن - د ب أ

أعلنت شركة «ميرسك»، أكبر شركة للحاويات في العالم، ارتفاع أرباحها في الربع الثالث على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها حققت أرباحاً بلغت 947 مليون دولار في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، مدعومة بارتفاع أسعار الشحن وانخفاض أسعار النفط، وذلك مقابل 520 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت شركة الخدمات اللوجستية في الوقت نفسه أنها تأثرت من تداعيات الجائحة، ولكن ليس بالشدة المتوقعة. وتراجعت الإيرادات 1.4 % إلى 9.9 مليارات دولار، لأسباب على رأسها تراجع أحجام الشحن.

وقال سورين سكو الرئيس التنفيذي للشركة إن جائحة كورونا «تواصل التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل التوريد حول العالم». وأشار إلى أنه رغم أن ميرسك حققت نتائج قوية، فإنها تظل «ترى أن المستوى المرتفع من حالة عدم اليقين التي تسببها الجائحة وعمليات الإغلاق المرتبطة بها سيستمر في الأرباع القادمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز