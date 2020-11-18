بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها

المصدر: لندن - رويترز

كسرت بتكوين حاجز 18 ألف دولار لتبلغ أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017، مواصلة صعودها الكبير في 2020 المدعوم بالطلب على طبيعتها التي تعتبر تحوطاً من التضخم وتوقعات باتجاه عام لقبولها.

وقفزت العملة المشفرة الأساسية والأكبر لما يصل إلى 18483 دولاراً، وكانت مرتفعة 2% في أحدث تعاملات. وصعدت حوالي 160% هذا العام وقفزت 17% في الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وبتكوين قريبة الآن من أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما يقل قليلاً عن 20 ألف دولار الذي لامسته في ذروة ازدهارها عام 2017 بدعم من مستثمرين أفراد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز