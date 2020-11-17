31 تريليون دولار سوق «الجيل الخامس» 2030

المصدر: دبي - البيان

توقع تقرير أطلقه مختبر المستهلكين في «إريكسون» أن تصل قيمة سوق مستهلكي تقنية الجيل الخامس إلى 31 تريليون دولار بحلول 2030 على مستوى العالم. وقدر التقرير أن مزودي خدمات الاتصال، قد ينالون مكاسب تصل إلى 3.7 تريليونات دولار من هذا الإجمالي، وهو رقم يمكن أن يرتفع أكثر مع فرص توفر خدمات رقمية جديدة.

كما قدر التقرير أن مزودي خدمات الاتصال يمكنهم ضخ ما يصل إلى 131 مليار دولار بحلول 2030 من عائدات الخدمات الرقمية وحدها، عبر تجميع حالات استخدام تقنية الجيل الخامس وتسويقها بشكل استباقي. وتُعزى حوالي 40% من توقعات الإيرادات هذه إلى إنفاق المستهلكين على خدمات الفيديو المحسن والواقع المعزز والواقع الافتراضي والألعاب السحابية عبر شبكات الجيل الخامس.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن يشكل الإنفاق للحصول على خدمات تقنية الواقع المعزز أكثر من نصف إنفاق المستهلكين على الوسائط الغامرة بحلول 2030 - بدءاً من الألعاب وصولاً إلى مجالات أخرى مثل التسوق والتعليم والإنتاج.

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