«أرامكو» تسوق سندات على 5 شرائح

المصدر: دبي - رويترز

بدأت شركة النفط السعودية «أرامكو» تسويق بيع سندات مقومة بالدولار على خمس شرائح.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للإصدار أن «أرامكو» تعرض سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 140 نقطة أساس فوق عائد أدوات الخزانة الأمريكية للسندات التي أجلها ثلاث سنوات، ونحو 155 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية للسندات التي أجلها خمس سنوات، ونحو 175 نقطة أساس للسندات التي أجلها عشر سنوات، ونحو 205 نقاط أساس للشريحة التي أجلها 30 عاماً ونحو 230 نقطة أساس للسندات التي أجلها 50 عاماً.

ولا يوجد أي مؤشر رسمي على حجم الإصدار، لكن من المتوقع أن يكون ثاني دخول لأرامكو إلى أسواق الدين العالمية ضخماً بعدما جمعت الشركة 12 مليار دولار في أول إصدار للسندات في العام الماضي.

وكشفت الوثيقة أن الشركة عينت «سيتي» و«جولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» و«مورجان ستانلي» و«الأهلي كابيتال» لإدارة الدفاتر. وتشمل البنوك الأخرى المشاركة في الصفقة «بي. إن. بي باريبا» و«بي. أو. سي إنترناشونال» و«بنك أوف أمريكا» للأوراق المالية و«كريدي أجريكول» و«بنك أبوظبي الأول» و«ميزوهو» و«ميتسوبيشي يو.إف.جي» و«إس.إم.بي.سي نيكو» و«سوسيتيه جنرال».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز