الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

نزلت أسعار الذهب إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1886.17 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1884.50 دولاراً.

وقال هان تان المحلل لدى «إف.إكس.تي.إم»: التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس.

وأضاف تان أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر وبالتالي يدعم الذهب، في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح ربما ينشط الدولار مجدداً ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولاراً. وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1 %.

وانخفض الذهب 1.3 % الاثنين بعد أن قالت «مودرنا» إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 % في الوقاية من كوفيد-19 بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية بعد فايزر تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

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