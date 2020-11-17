إندونيسيا تخطط لجذب استثمارات بـ 354.8 مليار دولار خلال 5 سنوات

المصدر: جاكرتا - د ب أ

أعلن مجلس تنسيق الاستثمار الإندونيسي استهدافه جذب استثمارات مباشرة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 بقيمة إجمالية 354.8 مليار دولار، في محاولة للوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6 % سنوياً خلال السنوات الخمس.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بهليل لاهاداليا، رئيس مجلس تنسيق الاستثمار قوله خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت: إن قيمة الاستثمار المباشر المستهدفة خلال السنوات الخمس الحالية تزيد بنسبة 47.3 % عن قيمة الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية من 2015 إلى 2019. وتستهدف إندونيسيا استثمارات مباشرة خلال العام المقبل تشمل كلاً من الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر مع استبعاد الاستثمارات في مجال استخراج النفط والغاز والخدمات المالية والاستثمارات الحكومية.

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