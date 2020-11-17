«ايربنب» تعتزم طرح أسهم بمليار دولار للاكتتاب

المصدر: واشنطن - د ب أ

قدمت شركة خدمات تأجير المساكن عبر الإنترنت «أيربنب» طلباً إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية لتنفيذ عملية طرح عام أولي لكمية من أسهمها العامة من الفئة (أيه) بقيمة مليار دولار تقريباً. وذكرت الشركة ومقرها مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أنها قدمت طلباً لتسجيل أسهمها على مؤشر «ناسداك جلوبال سيلكت ماركت» تحت رمز «أيه.بي.إن.بي».

ولم تكشف الشركة تفاصيل بشأن عدد الأسهم التي ستطرحها للاكتتاب ولا النطاق السعري للطرح. وكانت الشركة قد سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي خسائر صافية بلغت 696.87 مليون دولار، مقابل خسائر صافية بقيمة 322.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2.52 مليار دولار بتراجع سنوي نسبته 32 %، وذلك على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على نشاط الشركة.

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