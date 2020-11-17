«بايدو» تنوي شراء قطاع بث الفيديو في «جويي» بـ 3.6 مليارات دولار

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت شركتا «بايدو» و«جويي» الصينيتان اتفاقهما على بيع قطاع خدمة بث الفيديو الترفيهي عبر الإنترنت التابع للثانية إلى الأولى مقابل حوالي 3.6 مليارات دولار نقداً. تضم الصفقة تطبيق واي واي للأجهزة المحمولة وموقع واي واي دوت كوم وخدمة بي.سي واي واي. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال ديفيد شويلنج لي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جويي، إن بايدو أسست نظاماً واسع النطاق على الإنترنت يغطي أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، بما في ذلك أكثر من 200 مليون مستخدم نشط يومياً لتطبيق بايدو فقط، مضيفاً أن هذه الصفقة ستتيح لخدمة بث الفيديو المباشر واي واي لايف الوصول إلى قاعدة مستخدمي بايدو الواسعة، ويعزز فرص نمو نشاطها.

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