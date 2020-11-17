«إيزي جيت» تتكبد خسائر 1.27 مليار جنيه استرليني خلال عام

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت شركة «إيزي جيت» أنها تكبدت خسائر قبل احتساب الضرائب بلغت 1.27 مليار جنيه استرليني في السنة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بأرباح بلغت 430 مليون جنيه في العام السابق. وبلغت خسارة السهم 264.9 بنساً مقابل ربحية بـ 87.8 بنساً.

وتراجع إجمالي إيرادات العام المالي بنسبة 52.9 % إلى 3.01 مليارات جنيه استرليني، حيث انخفضت الطاقة الاستيعابية بشكل حاد بنسبة بلغت 47.5 إلى 55.1 مليون مقعد من جراء جائحة كورونا. وانخفضت الإيرادات المرتبطة بالركاب بنسبة 54%. وانخفض عدد الركاب خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر بنسبة 50% إلى 48.1 مليون راكب.

وتوقعت إيزي جيت ألا يتجاوز معدل الطيران 20% تقريباً من طاقتها المخطط لها للربع الأول من سنتها المالية 2021. ولم يوصِ مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر بسبب الخسارة التي تكبدتها الشركة خلال العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز