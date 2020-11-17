«أوبك+» تتوقع عجزاً بسوق النفط 2021

المصدر: موسكو - د ب أ

أفادت وكالة «تاس» الروسية بأن لجنة المراقبة الوزارية لتحالف «أوبك+» توقعت عجزاً في سوق النفط العام المقبل.

وقالت اللجنة إنها ستنظر في اجتماعها المقبل في أربعة سيناريوهات لتطورات سوق النفط في عام 2021، مع خيارات مختلفة لتخفيضات إنتاج الخام.

وذكرت الوكالة أن تقريراً اطلعت عليه تضمن سيناريوهين بشأن المضي وفقاً للخطة القائمة، ما يعني أنه اعتباراً من الأول من يناير، ستعيد دول «أوبك+» 1.9 مليون برميل يومياً للإنتاج.

وفي هذه الحالة، قد يواجه السوق تخمة في المعروض بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً. أما إذا ما تم تمديد القيود إلى نهاية الربع الأول من 2021 فإن احتياطات النفط الخام في الدول المتقدمة ستكون أعلى من المتوسط بمقدار 73 مليون برميل فقط، في حين أن السوق سيواجه عجزاً قدره 0.9% مليون برميل يومياً في المتوسط.

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