صندوق الاستثمارات السعودي يخفض انكشافه على أسهم أمريكية

المصدر: دبي - رويترز

أظهر إشعار تنظيمي أن صندوق الثروة السيادي السعودي قلص انكشافه على الأسهم في أمريكا الشمالية بواقع ثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشرات والأسهم ومن بينها بركشاير هاثاواي. وأظهر إشعار أن صندوق الاستثمارات العامة كان يحوز ما قيمته 7.05 مليارات دولار من الأسهم الأمريكية حتى 30 سبتمبر، مقارنة مع حوالي 10.12 مليارات في الربع الثاني.

وخفض الصندوق حيازته في صناديق المؤشرات إلى 1.96 مليار دولار في نهاية سبتمبر من حوالي 4.7 مليارات في الربع الثاني. وفي الشهور الأخيرة، اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات في أنحاء العالم مستغلاً الضعف في السوق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وفي الربع الماضي، حول الصندوق جزءاً من هذه الاستثمارات إلى صناديق المؤشرات في قطاعات العقارات والمواد والمرافق. وفي الربع الثالث امتلك حيازات في قطاع المرافق فحسب.

وقالت راتشنا أوبال مديرة الأبحاث في شركة «أزوري ستراتيجي» للاستشارات التي تركز على الشرق الأوسط: بالنسبة للاستراتيجية كان هناك دوماً إحساس بأن صندوق الاستثمارات العامة يحاول مواكبة أقرانه في المنطقة لكنه يريد التعجيل بجني العوائد التي تجنيها استثمارات الصناديق السيادية في أبوظبي أو الكويت أو حتى قطر على مدى عدة سنوات.

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