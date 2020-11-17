سهم «تسلا» ينضم لـ «إس أند بي 500» الشهر المقبل

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة إدارة مؤشر «إس أند بي 500» الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية اعتزامها إضافة سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا» إلى المؤشر اعتباراً من يوم 21 ديسمبر المقبل.

ونظراً لضخامة القيمة السوقية للشركة، قالت شركة «إس أند بي داو جونز إنديكس» التي تدير مؤشر «إس أند بي 500» إنها تدرس إمكانية تسجيل السهم على المؤشر دفعة واحدة أو على شريحتين منفصلتين، وأنها ستعلن في وقت لاحق اسم الشركة التي سيتم شطب سهمها من المؤشر ليحل سهم «تسلا» محله.

وارتفع سعر سهم «تسلا» بعد انتهاء التعاملات الرسمية أمس بأكثر من 10% بفضل هذا الإعلان. يذكر أن الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تعتبر منذ وقت طويل مرشحة للانضمام إلى هذا المؤشر المرموق للأسهم الأمريكية بفضل نجاحاتها خلال العام الحالي.

ومع وصول قيمتها السوقية إلى حوالي 387 مليار دولار، أصبحت «تسلا» أكبر شركة سيارات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث تصل قيمة ثلاث شركات كبرى للسيارات وهي «فورد» و«جنرال موتورز» و«فيات كرايسلر» معاً إلى 125 مليار دولار.

وكان الكثيرون من المستثمرين قد توقعوا منذ ثلاثة أشهر انضمام السهم إلى المؤشر عندما حققت شركة تسلا شرطاً أساسياً للتسجيل وهو تحقيق أرباح لمدة أربعة فصول متتالية. وفي أكتوبر الماضي أعلنت الشركة تحقيق نتائج قوية مع استمرارها في تسجيل الأرباح للربع الخامس على التوالي هو ما مهد الطريق تماما أمام وصول السهم إلى مؤشر «إس أند بي 500».

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