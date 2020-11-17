نشر 60 ألف نقطة "واي فاي" مجانية جديدة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إطلاق مبادرة نشر 60 ألف نقطة اتصال "الواي فاي – Wi-Fi" إضافية مجانية في عدد من الأماكن العامة في كافة أنحاء المملكة، بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنها بدأت تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل، لتصل نقاط «الواي فاي» الإضافية المجانية الموزعة في عدد من الأماكن العامة في المملكة إلى 60 ألف نقطة.

وأكدت الهيئة التزامها بمتابعة تفعيل الشركات لهذه المبادرة، بما في ذلك استيفاؤها لمتطلبات أساسية منها توحيد اسم الشبكة لهذه النقاط المجانية، وتسهيل إجراءات دخول المستخدمين لها، وتوفير خرائط تغطية تظهر كافة نقاط الوصول المجانية في جميع المناطق على نحو يتيح للمستخدمين الاطلاع عليها في موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها.

وتتضمن المبادرة إتاحة الاتصال المجاني بشبكة الواي فاي العامة لكل مقدم خدمة لمدة تصل إلى ساعتين يومياً لعدد كبير من مستفيدي ومرتادي عدد من الأماكن العامة.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي، إن قيام مقدمي الخدمات بنشر نقاط واي فاي إضافية مجانية يأتي بهدف نشر خدمات الإنترنت على أوسع نطاق، والمساهمة في تحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات الإنترنت في الأماكن العامة، ومن بينها المستشفيات، والحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والمجمعات التجارية، والحدائق العامة في مدن المملكة.

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