السعودية تضخ 80 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال العامين المقبلين

المصدر: وكالات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، أنه يعتزم استثمار 80 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال العامين المقبلين 2021 و2022، وذلك بعد أن رصد مطلع العام الحالي 40 مليار دولار للاستثمار في أسواق الأسهم العالمية.

وبحسب وكالة بلومبرغ، سيقوم صندوق الاستثمارات العامة، باستثمار 40 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل 2021، ومثلها في عام 2022.

وسيتم تمويل بعض الاستثمارات التي ستوجه للاقتصاد المحلي، من خلال تسييل بعض الأصول المملوكة للصندوق، وفقاً لما صرح به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي.

ويعد الصندوق السيادي السعودي، بقدرته المالية البالغة 347 مليار دولار، رافعة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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