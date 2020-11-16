تراجع أسعار المساكن البريطانية في نوفمبر

المصدر: لندن-د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال نوفمبر الحالي بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي خلال أكتوبر الماضي، رغم استمرار الطلب القوي على المساكن وذلك بفضل دخول المزيد من البائعين إلى السوق والذين يرغبون في بيع عقاراتهم قبل انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة في مارس المقبل.

وبحسب بيانات موقع «رايت موف» المتخصص في التسويق العقاري، فإن الأسعار تراجعت خلال الشهر الحالي بنسبة 5ر0 في المئة شهريا بعد ارتفاعها شهريا بنسبة 1ر1 في المئة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه زادت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 3ر6 في المئة شهريا، بعد ارتفاعها بنسبة 5ر5 في المئة خلال أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه اظهرت البيانات عدد صفقات البيع التي تم عقدها على المستوى الوطني زادت بنسبة 50 في المئة منذ أكتوبر من العام الماضي. وبحسب موقع رايت موف، فإنه تم تداول 650 ألف مسكن بيعا أو شراء خلال الشهر الحالي بزيادة نسبتها 67 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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