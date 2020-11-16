«وول مارت» تبيع حصص كبيرة من «سييو» اليابانية

المصدر: بينتونفيل-د ب أ

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارات توصلها إلى اتفاق لبيع حصص كبيرة من أسهم سلسلة المتاجر اليابانية سييو جي.كيه إلى شركتي كيه.كيه.آر الأمريكية وراكوتين اليابانية.

ووفقا للصفقة ستشتري كيه.كيه.آر 65 % من أسهم سييو في حين سيشتري فرع جديد لشركة راكوتين 20 % من الأسهم. وتقدر قيمة سلسلة المتاجر اليابانية وفقا لهذه الصفقة بنحو 5ر172 مليار ين (6ر1 مليار دولار). وستحتفظ وول مارت بحصة قدرها 15 % من أسهم سييو.

ووفقا لشروط الصفقة ستظل سييو قادرة على استمرار الاستفادة من أفضل أساليب وول مارت العالمية في مجال تجارة التجزئة، كما سيستمر ليونيل ديسكلي كرئيس تنفيذي للشركة خلال فترة انتقالية، لينتقل بعدها إلى منصب آخر داخل وول مارت.

وستشكل الشركات الثلاث وول مارت وكيه.كيه.آر وراكوتين مجلس مديرين جديد لشركة سييو يركز على صناعة القرارات على الصعيد المحلي ويخطط لتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة بعد اتمام المرحلة الانتقالية.

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